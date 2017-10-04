Tır, kör noktasına giren araca böyle çarptı

04.10.2017 10:37:24

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İstanbul Avcılar'da TEM otoyolunda bir tır, şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. O anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.TEM otoyolu Avcılar mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir araç kullanıcısı, yolda seyreden bir tırın kör noktasından geçerek şerit değiştirmek isteyince kaza meydana geldi. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken o anlar başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, binek aracın sol şeride doğru geçmeye çalıştığı görülüyor. Aracın geçişi esnasında aynı şerit üzerinden bir tır yolda seyrediyor. Tır'ın kör noktasında olduğunu ve kendisini görüp görmediğini kestiremeyen sürücünün aracı tırla çarpışıyor. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yaşanan anlar, büyük araçların kör noktası ile ilgili gerçeği gözler önüne seriyor.(Tuncer Cengiz/İHA)