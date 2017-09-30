Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

30.09.2017 23:37:31

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Lahana Mahallesi yakınlarında H. O'nun kullandığı 39 NG 560 plakalı tırın dorsesinin kayması sonucu karşı yönden gelen Hüseyin Güçlü yönetimindeki 59 HK 843 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araç sürücü Hüseyin Güçlü ve aynı araçta bulunan İpek Güçlü, Esra Ekin Güçlü, Gülümser Güçlü, Neşret Güçlü ve Nihal Güçlü, 112 sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Nihal Güçlü ve Esra Ekin Güçlü hayatını kaybetti.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.