TİP'li Ahmet Şık'tan skandal çağrı
Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrıya sosyal medyada tepkiler yağdı.
Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrıya sosyal medyada tepkiler yağdı.
Denizkurdu Tatbikatı'nda dikkati çeken SAT detayı
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta SAT timleri, başarılı faaliyetleriyle göz doldurdu. Gerek su altındaki gerekse paraşütle atladıkları adadaki hedefleri tam isabetle vuran SAT timleri, helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle indikleri gemide de verilen görevi başarıyla yerine getirdi. SAT timlerinin kullandığı önemli araçların arasında yer alan cihaz, uzun süreli su altı intikallerinde kullanılabiliyor. Yüksek doğruluk oranına sahip navigasyon sistemleri bulunan cihaz, SAT harekâtı kapsamında timlerin su altından intikalinin yanı sıra ilave malzeme ve mühimmat desteği sağlanmasında da görev alıyor. 3,2 knot azami sürate sahip cihaz, 35 metre derinliğe kadar dalabiliyor.
TRT’den Özel Belgesel: “Büyük Keşif: Fatih Gemisi”
TRT, son yılların en cesur serüvenine çıkan Fatih Sondaj Gemisi’ne konuk oluyor. Kendi alanında dünyanın en iyi gemilerinden biri olan bu devasa yapının yolculuğu TRT tarafından hazırlanan “Büyük Keşif: Fatih Gemisi” belgeseliyle bu gece izleyici ile buluşuyor.
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları duyurmuştu; gözaltına alındı!
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik zorunlu göç dayatmasının dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd'u gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Muna'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. İsrail güçlerince gözaltına alınan Muna'nın bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Muna'nın babası Nebil el-Kurd, yaptığı basın açıklamasında, İsrail polisinin kızını gözaltına aldığını, halihazırda ise oğlu Muhammed'i aradığını söyledi. Sosyal medyada 1,2 milyon takipçisi bulunan Muna, yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını başta Filistin olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya çalışıyordu.
İsrail'in Gazze'ye attığı patlamamış 1200 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi
Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Patlayıcı Mühendisliği görevlisi Muhammed Mikdad, AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu. İsrail bombardımanında farklı bölgelere düşen kalıntıları imha etmeyi sürdürdüğünü belirten Mikdad, şu ana kadar 1200 füze, tank ve top mermisinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Mikdad, patlayıcı tehdidinin muhtemel olduğu yerlerde bomba imha uzmanlarının kullandığı koruyucu ekipmanların İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne girişinin engellendiğini vurgulayarak, bu durumun da işlerini hayli zorlaştırdığını kaydetti. İsrail'in abluka altındaki Gazze’ye 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını şehit olmuş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.