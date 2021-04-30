'Timsahlar'ın Mavi Vatan'daki zorlu görevlere hazırlık görüntüleri

Adıyaman'da gönüllü kadınlar ‘zimem defteri’ ile 500 bin liraya yakın borç kapattı

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' uygulamasını Adıyaman'da sürdürdüklerini söyledi. Taşçı, şöyle konuştu:'Fatma Mutlu hocamız ve ekibi 3 ramazandır bu geleneği yaşatıyor. Allah hocamız ve ekibinden razı olsun. Mahallelerde borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödüyorlar. Gönüllü arkadaşlarımız işletmelere biraz da fazla para ödemek suretiyle ramazan ayının sonuna kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmaları sürdürüyorlar. Atalarımızdan, Osmanlıdan bize geçen bu güzel geleneği biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 500 bin liraya yakın ödeme yaptılar.'