TİKA'dan Kırım Tatarlarına destek

30.09.2017 17:33:45

" Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna'da Kırım Tatar kültürüne katkıda bulunmak amacıyla başkent Kiev'de derslik tadilatı gerçekleştirdi.

Başkent Kiev'de 165 nolu okulda TİKA'nın bazı derslikler ile toplantı salonunun tadilat ve tefrişatını tamamlaması nedeniyle açılış töreni düzenlendi.

Ukrayna ve Kırım Tatar milli marşlarının okunmasının ardından Kırım Müftüsü Ayder Rüstemov'un okuduğu dua ile başlayan açılış programında, Kırım Tatar öğrenciler geleneksel halk danslarından örnekler sergiledi.

Törene, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı ve Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, TİKA Ukrayna Ofisi Koordinatörü Hacı Bayram Bolat ve 2016 Eurovision şarkı yarışması birincisi Jamala katıldı.

Kırım Tatar lideri Kırımoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, üç buçuk yıl önce Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ilhakı ile Kırım Tatarlarının başına büyük bir bela geldiğini söyledi. Kırımoğlu, "Zorlukla da olsa milli hayatına yeniden dönmeye başlayan insanlar, yine baskı altında kaldı ve vatanlarını terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Kırım Tatarlarının milli varlığının korunması ve yarımadada kalanların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kırımoğlu, bu yöndeki çabalarına katkılarından dolayı milli dava adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

TİKA Ukrayna Ofisi Koordinatörü Bolat ise Kırım Tatarlarına yönelik Ukrayna'da pek çok proje yaptıklarını belirtti.

"TİKA olarak Kırım Tatarlarının kültür ve geleneklerini yaşatmasına, büyük önem veriyoruz" diyen Bolat, 165 nolu okulun muhtelif yerleri ile üç dersliği ve salonunun tadilatını yaparak, en modern teknik cihazlarla donattıklarını ifade etti. Bolat, bu sınıflarda proje ortağı Kırım Ailesi Derneği ile Kırım Tatar kültürünün müzik, folklor ve diğer kurslar ile gelecek nesillere aktarılacağına işaret etti.

Bolat, "Aynı Kırım'da iken yapmış olduğumuz gibi, Ukrayna ana karasında da Kırım Tatarlarının daha iyi şartlarda eğitim alması için projeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.