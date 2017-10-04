TİKA'dan Gürcistan'daki botanik bahçesine ilaç desteği

04.10.2017 16:25:58

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde Orman Zararlılarına Karşı Mücadele Projesi kapsamında Batum Botanik Bahçesi'ne ilaç desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batum Botanik Bahçesi Müdürlüğü, Acara Özerk Cumhuriyeti Batum Botanik Bahçesi'nde yayılan parazit bitkilerle mücadele için TİKA'dan ilaç ve ekipman talep etti.

Bu kapsamda, Kafkasya'nın 105 yıllık en büyük ve en eski botanik parklarından Batum Botanik Bahçesi'nin bakımı ve korunması için kullanılacak zirai donatım ekipmanları TİKA tarafından park idaresine teslim edildi.

Proje çerçevesinde bölgeye kimyasal ve biyolojik ilaç, tuzak ve ekipman desteğiyle Türkiye Artvin Orman Müdürlüğü iş birliğinde uzman katkısı da verildi.

Ayrıca 2016'da da Acara'da Yeşil Burnu'ndaki Botanik Bahçesi'nde başkanlığın çevre koruma girişimleriyle orman zararlılarına karşı mücadele projesi yürütüldü.