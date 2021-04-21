Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Ticeret Bakanı olarak Ruhsar Pekcan'ın yerine Bakan olarak atanan Mehmet Muş Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi ve ekonomi alanında önemli çalışmalar yürüttü.