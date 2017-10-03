THY Uçuş Eğitim Başkanı Şekerci, vefat etti
THY Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Şekerci, evinde geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitirdi
04.10.2017 01:05:00
Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerci, evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerci, evinde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evinin banyosunda kaza geçiren Şekerci, ambulansla Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şekerci'nin buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şekerci'nin vefatı nedeniyle THY'deki çalışma arkadaşlarının hastaneye gittiği belirtildi.