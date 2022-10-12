DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5816 ₺

EURO

18,0107 ₺

ALTIN

998,15 ₺

BİST

3.517,75 ₺

THY uçağındaki yolcu, kabin memurunun parmağını ısırdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında olay çıkaran bir yolcu, kendisini uyaran kabin memurunun önce parmağını ısırdı, ardından da kabin ekibine saldırdı.

2022-10-12 17:51:05

Olay üzerine Endonezya'nın Medan şehrine acil iniş yapan uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alınırken, kabin memuru da ayakta tedavi edildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti.

THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti. Alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı. Parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Medan Havalimanı'na inen uçaktaki saldırgan yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Kabin memuruna ilk müdahale de meslektaşları tarafından yapılırken, tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti. Endonezya basınında yer alan haberlerde ise olay çıkaran yolcunun isminin Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) olduğu, Endonezya merkezli bir havayolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisi yer aldı. DHA

Yetim Vakfından Kırtasiye Desteği

Yetim Vakfından Kırtasiye Desteği

Yetim Vakfı Dünya’nın birçok farklı ülkesinde eğitim gören 8 bin 213 çocuğa kırtasiye desteği sağladı.
“Çekirdek çitleyen cinler”

“Çekirdek çitleyen cinler”

Hüseyin Çevik isimli şahıs, YouTube kanalından 'İslami sohbetler' paylaşıyor. Hüseyin çevik isimli şahsın videosu sosyal medyada tepki çekti.
Brezilya’da gerçekleşen akılalmaz suikast! Çevredekilerin umrunda olmadı

Brezilya’da gerçekleşen akılalmaz suikast! Çevredekilerin umrunda olmadı

Şapkalı bir kişi elinde silahıyla iki kişiyi öldürdü. Çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi olayı izlemeye devam etmesi ise şaşkınlık yarattı.
İtalya'da 50 binden fazla evsiz var

İtalya'da 50 binden fazla evsiz var

10 Ekim Dünya Evsizler Günü öncesinde AA muhabirleri, evsiz insanların durumunu, bu kişilere yardım ulaştıran İtalyan Kızılhaçının gönüllüleriyle görüntüledi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş