THY'den kabin amirlerine altın ve gümüş rozet

06.12.2017 15:11:42

Türk Hava Yolları (THY), şirketteki 10. ve 20. yılını kutlayan kabin amirlerini altın ve gümüş rozet ile onurlandırdı.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, THY'nin dünyanın en büyük havayolu markası olma hedeflerine katkıda bulunan 131 kabin kabin amirine rozetlerini THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Yılmaz ile Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak takdim etti.

THY Genel Müdürlük binasındaki etkinlikte 20. yılını doldurarak, altın rozet ile onurlandırılan Şeyma Temuçin ile Zarife Banu'nun yanı sıra gümüş rozet takdim edilen 129 kabin amirinin oldukça mutlu olduğu görüldü.

Kabin amirlerinden Hülya Tablacıoğlu, etkinlikte bir anısını paylaşarak, "10 yıl önce gerçekleştirdiğim New York uçuşum sonrasında otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştım. Orada ikiz bebeklerimin olacağını öğrendim. Dünyanın bambaşka bir ucunda bu derece güzel bir haberi almak eşsiz bir mutluluktu. Sonrasında sedye ile Türkiye'ye getirildim. Şu anda ikizlerim 9 yaşında. Bense şirketteki 10. yılımı kutluyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

THY kurum kültüründe her 10. yılını dolduran çalışanlar gümüş, 20. yılını dolduran çalışanlar ise altın rozet ile ödüllendiriliyor.