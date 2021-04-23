Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'e erişim sağlanılamıyor. Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in yurt dışına kaçtığı haberlerinin duyulmasıyla 390 bin Thodex mağduru borsadaki kripto paralarını geri alıp alamayacağını merak etmeye başladı. Peki Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Thodex paraları ödeyecek mi? Thodex'te paralar iade edilecek mi? Thodex bitcoin ve dogecoin nasıl geri alınır? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertemdevlet güvencesi konusuna dikkat çekti.

Binlerce kişini kripto para yatırımı bulunan Thodex ile ilgili yaşanan gelişmeler yatırımcıları endişelendirdi. Thodex kasasının boşaltıldığı Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in milyarlarca dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Fatih Faruk Özer kaçtığı iddialarını yalanlasa da hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı. Bu gelişmeler üzerine Thodex'te varlıkları bulunan insanlar da Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Thodex paraları ödeyecek mi? Thodex'te paralar iade edilecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Thodex'te yatırımcıların kripto paraları geri verilecek mi? Thodex bitcoin ve dogecoin nasıl geri alınır?

Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? sorusunu yanıtladı. Ertem, “Eğer şifteler yatırımcıların ellerindeyse kendi cüzdanlarına ulaşma konusunda yüksek boyutta bir sorun yaşamazlar ama şifreleri de kripto borsacıların elindeyse ve onlara emanet etmişlerse ve orada da bir saadet zinciri ve ödeme güçlüğü olduysa oradaki alacakları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Thodex paraları ödeyecek mi?

Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili yaptığı düzenlemenin bir ön düzenleme olduğunun altını çizen Ertem, “Tabii ki bunun arkası da gelecek, gelmesi de lazım. Biliyorsunuz bu kripto paraların alınıp satıldığı platformlar var. Bu platformların belli denetimlere ve yatırımcı açısından belli güvencelere yönelik olması gerekiyor. Bu henüz yok. Platformlarla ilgili bir düzenleme yapılması lazım.

Merkez Bankası'nın yaptığı iki temel düzenlemeydi. Biri ödeme aracı olarak kullanılmasını yasakladı. İkincisi de aracı kuruluşlardan bunlara yönelik para transferinin önüne geçti. Bu da çok önemliydi.

Son olay da ortaya çıkartıyor ki bunların bir sermaye yeterlilikleri ve belli kriterlere göre lisanlamalarının olması lazım. İlgili kurumlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Bu reform programında da gündeme geldi. Çalışmalar bittiğinde Türkiye'de bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar için o zaman güvenli olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.