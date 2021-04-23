DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Thodex paraları ödeyecek mi? Thodex'te paralar iade edilecek mi?

Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'e erişim sağlanılamıyor. Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in yurt dışına kaçtığı haberlerinin duyulmasıyla 390 bin Thodex mağduru borsadaki kripto paralarını geri alıp alamayacağını merak etmeye başladı. Peki Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Thodex paraları ödeyecek mi? Thodex'te paralar iade edilecek mi? Thodex bitcoin ve dogecoin nasıl geri alınır? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertemdevlet güvencesi konusuna dikkat çekti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 17:46:20
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Thodex paraları ödeyecek mi? Thodex'te paralar iade edilecek mi?

Binlerce kişini kripto para yatırımı bulunan Thodex ile ilgili yaşanan gelişmeler yatırımcıları endişelendirdi. Thodex kasasının boşaltıldığı Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in milyarlarca dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Fatih Faruk Özer kaçtığı iddialarını yalanlasa da hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı. Bu gelişmeler üzerine Thodex'te varlıkları bulunan insanlar da Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Thodex paraları ödeyecek mi? Thodex'te paralar iade edilecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Thodex'te yatırımcıların kripto paraları geri verilecek mi? Thodex bitcoin ve dogecoin nasıl geri alınır? 

Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? sorusunu yanıtladı. Ertem, “Eğer şifteler yatırımcıların ellerindeyse kendi cüzdanlarına ulaşma konusunda yüksek boyutta bir sorun yaşamazlar ama şifreleri de kripto borsacıların elindeyse ve onlara emanet etmişlerse ve orada da bir saadet zinciri ve ödeme güçlüğü olduysa oradaki alacakları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Thodex paraları ödeyecek mi?

Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili yaptığı düzenlemenin bir ön düzenleme olduğunun altını çizen Ertem, “Tabii ki bunun arkası da gelecek, gelmesi de lazım. Biliyorsunuz bu kripto paraların alınıp satıldığı platformlar var. Bu platformların belli denetimlere ve yatırımcı açısından belli güvencelere yönelik olması gerekiyor. Bu henüz yok. Platformlarla ilgili bir düzenleme yapılması lazım.

Merkez Bankası'nın yaptığı iki temel düzenlemeydi. Biri ödeme aracı olarak kullanılmasını yasakladı. İkincisi de aracı kuruluşlardan bunlara yönelik para transferinin önüne geçti. Bu da çok önemliydi.

Son olay da ortaya çıkartıyor ki bunların bir sermaye yeterlilikleri ve belli kriterlere göre lisanlamalarının olması lazım. İlgili kurumlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Bu reform programında da gündeme geldi. Çalışmalar bittiğinde Türkiye'de bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar için o zaman güvenli olacak” dedi.

Thodex'ten kripto paralar geri alınabilir mi?

Thodex bitcoin ve dogecoin nasıl geri alınır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş