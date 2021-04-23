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Thodex’in sahibi Özer'in abisi: Bizi de vurup gitti

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer, “Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti” dedi.

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23.04.2021 08:23:57
Thodex’in sahibi Özer'in abisi: Bizi de vurup gitti

Türkiye'de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi. İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler, coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti.

Geçen cuma günü ise uygulamada hiçbir işlem yapılmamaya başladı. Firma yaptığı açıklamada, “Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır” dedi. Sistemdeki sorunun çözülememesi üzerine şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise yeni ortaklık arayışında oldukları ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.

“ARNAVUTLUK'A KAÇTI”

Firmayla ilgili tartışmalar yaşanırken, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini kapattı. Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. Pasaport kontrolünden saat 17.57'de geçen Faruk Fatih Özer, saat 19.50'deki uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu. Bu kaçış, sosyal medyaya ‘Tayland'a gitti' şeklinde yansıdı.

"AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTU"

Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'e Hürriyet ulaştı. Güven Özer yaptığı açıklamada, “Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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