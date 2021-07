The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına giren The Witcher'ın 1. sezonu 20 Aralık 2019 yılında yayınlanmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Dizini yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyordu. Aradan geçen 2 yıldan sonra The Witcher hayranlarını sevindirecek açıklama nihayet geldi. The Witcher 2. sezon fragmanı ile birlikte The Witcher 2. sezonunun ne zaman başlayacağı açıklandı.