DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu
41 yıllık saat tamircisi Ebu Yahya'nın dükkanı müze gibi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'dijital Avro' projesi
İHH Kurban ekipleri yola çıktı
ABD'li uzman Doran: YPG, PKK'dır; ABD'nin işbirliği yanlış
Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural cezaevine girecek mi?
Cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulur mu? Cünüplük hangi durumlarda orucu bozar?
Yılda 300 gün uyuyor, ailesi uykusunda yıkayıp besliyor
Türk Telekom, Tivibu'yu yazlıklara taşıyor

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına giren The Witcher'ın 1. sezonu 20 Aralık 2019 yılında yayınlanmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Dizini yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyordu. Aradan geçen 2 yıldan sonra The Witcher hayranlarını sevindirecek açıklama nihayet geldi. The Witcher 2. sezon fragmanı ile birlikte The Witcher 2. sezonunun ne zaman başlayacağı açıklandı.

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
14.07.2021 18:12:05
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
1
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
2
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
3
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
4
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
5
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
6
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
7
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
8
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
9
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon başladı mı?
10
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH