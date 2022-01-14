DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yemen'in Shabwa kentindeki dengeler değişti!
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı canlı nasıl izlenir?
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Devrilen Tunus'un eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ses kayıtları ortaya çıktı
Bakan Kurum: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?
Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı
Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı
Aleyna, intihar notunu ruj kalemiyle yazmış
ABD'de perakende satışlarda en büyük düşüş
Dışişleri’nden Ermenistan görüşmesi açıklaması
ABD destekli YPG/PKK’lılar Kamışlı'da parti kurdu
Miçotakis: ABD'nin desteğini çekmesi 'önemli değil'
AVAX coin nedir? AVAX coin ne amaçla kullanılır?

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

2022-01-14 19:09:52

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, Ufuk Korveti ile Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

Proje kapsamında TCG Ufuk (A-591) gemisi, 9 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilmişti. TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle bugün hizmete girdi.

thumbs_b_c_e22a7d89e908ab898c60a1caac4f84be

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

New folder (11)_ufuk22

Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği Ufuk Gemisi'nin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı.

SSB projesiyle, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen gemide şu alt yükleniciler görev aldı:

"İstanbul Denizcilik Tersanesi (Geminin inşa edildiği tersane). ASELSAN (Gemide yer alan görev sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu-Radar, Muhabere, Gemi Seyir Sistemleri). HAVELSAN (ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Gemi Entegre Bilgi Sistemi, CCTV Sistemi, Mesaj İşletim Sistemi). İŞBİR (Gemide yer alan jeneratör üretimi), ANEL (Gemi elektrik sistemi altyapısının tasarlanması, tedarik, üretim ve entegrasyonu). YALTES (Entegre Platform kontrol ve izleme sistemi ve gemide yer alan konsolların tasarım ve üretimi)."

Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.
Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü arasında ''Abdülhamit'' tartışması

Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü arasında ''Abdülhamit'' tartışması

1995'in Aralık ayında Ertuğrul Kürkçü, Bülent Uluer ve Doğu Perinçek 32. Gün’de Mehmet Ali Birand’ın konuklarıydı. Televizyon tarihinin belki de en unutulmaz tartışması bu programda yaşandı.
Van Valiliği'nden, karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden, karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama

Van Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yüzlerce kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin Van sınırları içinde değil, İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Liseli Helin, kapısı açık dolmuştan düşerek ağır yaralandı

Liseli Helin, kapısı açık dolmuştan düşerek ağır yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, lise öğrencisi Helin Doğan (15) hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşerek ağır yaralandı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş