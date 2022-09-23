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Teslim olan PKK'lı, HDP-PKK bağlantısını anlattı

Türk askerine teslim olan PKK’lı; örgüte nasıl dahil olduğunu anlattı.

2022-09-23 14:38:30

HDP Diyarbakır İl Binası'na gittikten sonra kendisini örgüte dahil ettiklerini söyleyen PKK'lı “HDP İl Binası'na gittim, bana ‘seni gerillalara teslim edeceğiz' dediler.” dedi.

Teslim sürecini anlatan PKK'lı, “Biz buraya esrar tarlalarının nöbetini tutmaya geldik. Çatışma çıktı, köylülerden destek bekledik. Benim mermim bitince teslim oldum.” İfadelerini kullandı.

HDP ile PKK ilişkisi

Mecliste yeri olan HDP'nin PKK ile ilişkisi şu haberlerle daha da doğrulanır olmuştu:

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığı, PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkında düzenlenen fezlekenin ardından kaldırıldı.

HDP'nin milletvekili listesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları da yer aldı. Öcalan'ın avukatlarından Ebru Günay Mardin'den, Cengiz Çiçek ise Van'dan aday gösterildi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, kesinleşmiş cezasından dolayı yeniden aday gösterilmezken, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın bir başka yeğeni aday olarak gösterildi. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa'dan aday oldu.

Hakkari eski HDP milletvekili Abdullah Zeydan "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleriyle tanınmıştı. Zeydan, 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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