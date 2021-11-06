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Tesla, otonom sistemi sayesinde kazadan böyle kurtuldu

Tesla Model S'te kullanılan beta sürümdeki otonom sürüş sistemi, yola atlayan bir geyikten insan üstü bir hamleyle kaçarak kazadan kurtulmayı başardı.

2021-11-06 10:47:58

Otomotiv sektörü, Tesla'nın üzerinde çalıştığı otonom sürüş sistemiyle yepyeni bir sürecin içerisine girdi. Bugün trafikteki milyonlarca Tesla sahibi, istemeleri durumunda şirketin geliştirdiği otonom sürüş sistemini kullanıyor. Aslına bakacak olursak şirket bile bu teknolojinin mükemmel olduğundan tam olarak emin değil. Ancak YouTube'a yüklenen son video, Tesla'nın otonom sürüş sisteminin beta sürümünün bile insanüstü işler başardığını gözler önüne seriyor.

Trafikteki en tehlikeli hususlardan bir tanesi hayvanlardır. Tüm sürücüler bilir ki bir hayvana çarpmak, ölümcül kazalara sebebiyet verebilir. İşte bu durum, Tesla'nın FSD sisteminin beta sürümünü kullanan bir sürücünün başına geldi. Yol kenarında beklemekte olan bir geyik, ölmek istercesine yola atladı. Bir insanın kolay kolay kurtulamayacağı olay, FSD sayesinde en ufak bir yaralanma olmadan atlatılabildi.

İŞTE TESLA MODEL S'İN GEYİKTEN KAÇTIĞI ANLAR

JRC isimli YouTube kanalında paylaşılan bir video, yol kenarına gelip beklemeye başlayan bir geyiğin son anda yola atladığı anları gözler önüne seriyor. Tesla'nın otonom sürüş sisteminin yaptığı hamle hem geyiği hem de sürücüyü kurtarmış gibi görünüyor. Ancak açık konuşmak gerekirse bu olayda Model S'in çok hızlı olmadığını söyleyebiliriz. Olayın daha yüksek hızda gerçekleşmesi durumunda neler olacağını kimse bilmiyor...

Bu arada, hayvanların yola atlamasıyla gerçekleşen trafik kazalarını pek önemsemiyor olabilirsiniz. Ancak ABD'deki en büyük sigorta şirketlerinden bir tanesi, yola atlayan hayvanlar nedeniyle kaza gerçekleşme oranının 116'da 1 olduğunu açıkladı. Bu oran, hayvanların doğal yaşam alanlarının daha fazla olduğu bölgelerde 37'de 1'e kadar yükselebiliyor. Tesla'nın FSD sistemi, bu sorunu tümüyle çözebilecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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