Tesla önüne geleni biçti!

Çin'de Tesla'nın otopilotu kontrolden çıktı. Duvara çarparak durabilen araç 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Çin'de otomatik sürüş sistemi olan Tesla bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Devre dışı kalan sürücü hiçbir şey yapamadı.

Araç giderek hızlandı. Bir bisikletli kazayı ucuz atlattı. Araç, bisikleti devirdi ve yoluna devam etti.

Yolun kalabalık olduğu sırada ise önüne gelene çarptı. Sonunda bir mağazanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada bir motosikletli ve bir liseli kız öldü, üç kişi de yaralandı.

TESLA'DAN YALANLAMA

ABD'li otomobil üreticisi Tesla aracın fren sisteminin çalışmadığı bilgisini yalanladı.

Şirket, sürücünün olay sırasında frene basmadığını iddia etti, kayıtlarda aracın fren lambalarının yanmadığının görüldüğünü açıkladı.

Ekim ayının sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde, otomatik sürüş sistemi olan araçların karıştığı kazalar nedeniyle 5 ayda 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklamıştı.

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