Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçiyor

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi “Teşkilat ”, 25 Nisan Pazar akşamı saat 20.30’da sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde; ekip, Mete Başkan'a yapılan saldırının intikamını almak için Fadi'nin peşine düşüyor…

METE BAŞKAN'IN VURULMASI EKİBİ SARSIYOR

Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar.

FADİ'Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

EKİP ZEKİCE BİR OYUN KURACAK

Fadi'ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım'ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım'ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

Teşkilat 25 Nisan pazar akşamı saat 20.30'da TRT 1'de…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.