DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçiyor

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi “Teşkilat ”, 25 Nisan Pazar akşamı saat 20.30’da sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 20:29:15
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip Mete Başkan'ın intikamını almak için harekete geçiyor

Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde; ekip, Mete Başkan'a yapılan saldırının intikamını almak için Fadi'nin peşine düşüyor…

METE BAŞKAN'IN VURULMASI EKİBİ SARSIYOR

Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar. 

FADİ'Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

EKİP ZEKİCE BİR OYUN KURACAK

Fadi'ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım'ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım'ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

Teşkilat 25 Nisan pazar akşamı saat 20.30'da TRT 1'de… 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş