“Teşkilat” yedinci bölümüyle de zirvede
TRT 1’de yayınlanan Pazar günlerinin lideri olan Teşkilat dizisi, dün akşam (18 Nisan Pazar) yayınlanan yedinci bölümüyle de yine Pazar akşamının en çok izlenene yapımı oldu.
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
BURSA
20:02
ANKARA
19:47
SİVAS
19:30
ERZURUM
19:13
HAKKARİ
18:59
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
ANKARA
19:47
ERZURUM
19:13
TRT 1’de yayınlanan Pazar günlerinin lideri olan Teşkilat dizisi, dün akşam (18 Nisan Pazar) yayınlanan yedinci bölümüyle de yine Pazar akşamının en çok izlenene yapımı oldu.
Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.