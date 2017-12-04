Terör örgütü için iş makinesi çalmışlar

04.12.2017 15:43:09

Malatya'da çaldıkları iş makinesini terör örgütü PKK/KCK'ya teslim etmek üzere Diyarbakır'a götürmeye çalışırken yakalanan 2 zanlıdan biri mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan gelen bazı kişilerin araç çalacağı ve eylemlerde kullanmak üzere terör örgütü PKK/KCK'ya teslim edeceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Kale ilçesindeki Kömürhan Köprüsü yakınlarındaki uygulama noktasında M.Ş. ve K.Ü'yü, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanındaki boş araziden çaldıkları kepçeyle yakaladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinde kullanmak üzere çaldıkları iş makinesini Diyarbakır'a götürmeye çalıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.