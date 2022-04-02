Terk edilen bebeğe süt anne olan sağlık çalışanı sosyal medyada gündem oldu
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti.
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti.
Odessa’daki Türk gemisi yağmalanmak istendi
Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan bir limanda savaş başladığından bu yana bekletilen ve içerisinde 5 bin 900 ton maden bulunan Türk gemisi silahlı 15 kişi tarafından yağmalanmak istendi. Tehlike altında olduklarını söyleyen 11 kişilik Türk mürettebat yardım istedi.