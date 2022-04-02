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Terk edilen bebeğe süt anne olan sağlık çalışanı sosyal medyada gündem oldu

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti.

2022-04-02 14:52:59
Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.
Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!

Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!

Oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülenen olay anı sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştı.
Odessa’daki Türk gemisi yağmalanmak istendi

Odessa’daki Türk gemisi yağmalanmak istendi

Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan bir limanda savaş başladığından bu yana bekletilen ve içerisinde 5 bin 900 ton maden bulunan Türk gemisi silahlı 15 kişi tarafından yağmalanmak istendi. Tehlike altında olduklarını söyleyen 11 kişilik Türk mürettebat yardım istedi.
RTÜK Başkanı Şahin’den Beren Saat’e eleştiri

RTÜK Başkanı Şahin’den Beren Saat’e eleştiri

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İklim Elçisi” olarak ödül alan oyuncu Beren Saat’in konuşmasına ilişkin 'Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyon' ifadelerini kullandı.
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