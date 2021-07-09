Tereddüt etmenin ilerlemeye engel olduğunu öğreten adam

Atık toplayıcısı Afgan, 3 saldırgandan birisini böyle yakaladı

İstanbul'da, atık kağıt toplayan Afganistanlılar, Avcılar'da kavga etti. Kendisini takip ederek saldıran 3 kişiden birisini yakaladıktan sonra yüzüstü yere yatıran, ellerini arkasından tutarak üzerine oturan Afganlı 500 TL parası ile banka kartını aldığını öne sürdü. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri kişiye Gümüşpala Caddesi’nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı.