Tepki çeken patron
Patron ve işçi ilişkisine dair video sosyal medyada tepki çekti.
Patron ve işçi ilişkisine dair video sosyal medyada tepki çekti.
The Matrix: Resurrections”dan merak uyandıran fragman
Lana ve Lilly Wachowski’nin reji maharetleri ve entelektüel birikimleriyle hayata geçirdikleri; sayısız sanat yapıtı, mitoloji, dinler tarihi ve felsefi akımlara dair referanslarla örülü, gerçek bir sinema klasiği olan The Matrix’in (1999) üzerinden 20 seneden fazla zaman geçti. Devam filmleri The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions ile bir üçlemeyi başlatan bilim kurgunun popüler kültüre yansımalarını, farklı jenerasyonlarda yarattığı tesiri, türe olan katkılarını tartışmak mümkün değil.
Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada
Pendik'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki servis minibüsüne çarptı. TIR, yol boyunda bulunan duvara çarparak, dururken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kaza, geçen çarşamba saat 19.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, servis minibüsüne çarptı. TIR, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.