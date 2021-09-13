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Tepki çeken patron

Patron ve işçi ilişkisine dair video sosyal medyada tepki çekti.

2021-09-13 15:10:08
The Matrix: Resurrections”dan merak uyandıran fragman

The Matrix: Resurrections”dan merak uyandıran fragman

Lana ve Lilly Wachowski’nin reji maharetleri ve entelektüel birikimleriyle hayata geçirdikleri; sayısız sanat yapıtı, mitoloji, dinler tarihi ve felsefi akımlara dair referanslarla örülü, gerçek bir sinema klasiği olan The Matrix’in (1999) üzerinden 20 seneden fazla zaman geçti. Devam filmleri The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions ile bir üçlemeyi başlatan bilim kurgunun popüler kültüre yansımalarını, farklı jenerasyonlarda yarattığı tesiri, türe olan katkılarını tartışmak mümkün değil.
Yaşlı adam yaralandı köpek yardımına koştu

Yaşlı adam yaralandı köpek yardımına koştu

Kafasına ağaçtan kendi düşen yaşlı adam bayılıyor. Köpek yardımına koşuyor kediyi azarlıyor.
Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada

Pendik'te TIR kazası; korku dolu anlar kamerada

Pendik'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki servis minibüsüne çarptı. TIR, yol boyunda bulunan duvara çarparak, dururken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kaza, geçen çarşamba saat 19.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, servis minibüsüne çarptı. TIR, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bu adrenaline yürek dayanmaz

Bu adrenaline yürek dayanmaz

Sosyal medya ve video paylaşım sistemlerinin artması ile internet alemine her geçen gün yeni ilginç videolar yayılıyor. Sıradaki videomuz adrenalinin doruklara ulaştığı noktalardan biri…
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