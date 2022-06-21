Temmuz umut ayı oldu
Timeturk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, maaş ayarlamaları başta olmak üzere kamuoyunun ekonomik gelişmelerle ilgili beklentilerini değerlendirip, yatırımcılara tavsiyelerini sıraladı.
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Timeturk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, maaş ayarlamaları başta olmak üzere kamuoyunun ekonomik gelişmelerle ilgili beklentilerini değerlendirip, yatırımcılara tavsiyelerini sıraladı.
Almanya'da tarihi dolmuş ürünlerin satıldığı gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor
Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı da vurdu. Yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 8'e çıktığı ülkede son kullanma tarihleri yaklaşmış ya da dolmuş ürünleri ucuza satan gıda bankaları önünde kuyruklar uzuyor.