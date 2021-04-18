Temiz araç seçiminde etkili yöntemler

Temiz araç alımında en kritik noktalardan birisi araçta iki kapı arasındaki direk B sütunu önemli bir gösterge. Bu bölgedeki etiketlere ve yıpranmalara dikkat edin. Başka kontrol etmeniz gereken noktalar da var:

Elbette herkes temiz bir araç almak ister. Bunu isterken alım sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.

Özellikle ikinci el araç alımında gerek galeriden gerekse online kanallar vasıtası ile alacağınız araçlara göz atmanız elzem. Bu aşamada yapmanız gereken ve aklınızda bulunması kaçınılmaz püf noktalar ise şöyle:

Temiz araç almanın tüyoları

Ülkemizdeki ikinci el piyasasında aracın kaportasındaki boyanan veya değişen parçalar otomobilin değerini önemli ölçüde artırmakta veya azaltmakta. Ayrıca düzgün onarılmayan veya orjinal parçayla değiştirilmeyen kaporta bölümleri ileride çeşitli sorunlarla başınızı ağrıtabilir. Bu ayrıntıları öğrenmek için güvenilir bir ekspertiz firmasında otomobili inceletmeniz önemli. Bu ekspertiz firmaları aracı detaylı bir şekilde inceleyerek size bir rapor sunar, böylelikle otomobilin durumunu net ortaya koyar.

Temiz lastikler masraf çıkarmaz

Lastik durumunu kontrol etmelisiniz. Lastikler otomobille ilgili birçok şeyi ele verir. İyi durumdaki bir lastik sizi yüklü bir masraftan kurtaracaktır. Ayrıca kaliteli bir markanın iyi durumda bir lastiğine sahip olan bir otomobil, muhtemelen iyi bir bakıma sahiptir.Lastiğin durumuyla birlikte basıncını da kontrol etmelisiniz. Doğru basınçlarla kullanılan lastikler hem kendilerinin hem de takıldıkları araçların ömrünü önemli ölçüde uzatmaktadır.

Motor kısmına sıkı takip

Eğer ikinci el bir otomobil satın alacaksanız satın alımın ardından size açacağı masraflara da hazırlıklı olmalısınız. Bununla birlikte bakımları düzgün yapılmış ve düzgün kondisyonda bir motora sahip aracı satın aldığınızda bu masraflar ciddi ölçüde azalacaktır. Bu sebeple ikinci el araç satın alırken en fazla dikkat etmeniz gereken bölüm motor kısmıdır.

Şasi numarasının sorgulanması

Otomobillerin geçmişi şimdiki durumuyla ilgili önemli ipuçları verir. Bu sebeple satın alacağınız aracın geçmişini sahibine sorabilirsiniz. Ayrıca araçların muayene ve hasar geçmişlerini de çeşitli platformlar üzerinden kendiniz sorgulayabilirsiniz. Ancak bu sorgulamayı aracın plakası yerine şasi numarasıyla yapmaya özen gösterin. Şasi numarasıyla yapacağınız sorgulamalar sizi daha doğru bilgilendirecektir.

Amortisörlerin incelenmesi

Amortisör kullelerini inceleyin. Erğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zor. Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

Aracın B sütununa iyi bakın

Aracın B sütunlarında da etiket bulunur. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz incelemeyi daha titiz yapmaya çalışın.Aracın takla atıp atmadığı ise tavanla yan tarafın birleştiği noktalardan anlaşılabilir. Tavanda bulunan çıtaları kaldırdığınızda puntolama izlerini görürsünüz. Tavanın kaportaya bağlandığı ve ön camı tuttuğu yer A sütunu. İki kapı arasındaki direk B sütunu ve arkadaki direk C sütunu

Bagaj örtüsünü kaldırıp bakın

Arkadan kaza geçiren aracı anlamak için de bagaj içindeki örtüyü kaldırıp metal bölüme bakın. Eğer bu metal parlaksa ya tamir görmüş ya da boyalıdır.Yine önde de kaput altındaki parçalar da parlak olmamalıdır.Çünkü bu parçalar fabrikada daldırma usulü ile boyanır ve mattır. Kaportacılar ise püskürtme yöntemiyle boyar.

Kaportayı elle kontrol edebilirsiniz

Buzdolabı magnetini aracın kaputu üzerinde gezdirin. Macunun olduğu yer magneti tutmayacaktır. Macun varsa tabiki o parçada boya da vardır. Mıknatıs özelliği ile siz aynı zamanda boyalı kısımların farkına varırsınız. Mıknatısın tutmadığı alanlardan şüphelenmeniz gerek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.