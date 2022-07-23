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“Telefonu bırak! Roketleyeceksin”

Komedyen Okan Bayülgen'den gençlere akıllı telefon tavsiyesi...

2022-07-23 15:26:23
Fransa'da korkutan görüntüler! Elma büyüklüğünde dolu yağdı

Fransa'da korkutan görüntüler! Elma büyüklüğünde dolu yağdı

Öldüren sıcaklardan sonra Fransa bu kez portakal büyüklüğünde dolu taneleri ile maddi zarara uğradı...
Ailesi için alevlerin arasına dalan at izleyenlerin içini ısıttı

Ailesi için alevlerin arasına dalan at izleyenlerin içini ısıttı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını sırasında bir atın alevlerin arasında kalan ailesi için dumanların arasına daldığı anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Hindistan'da bir garip olay: Temiz olduğunu kanıtlamak için nehir suyu içti, hastanelik oldu

Hindistan'da bir garip olay: Temiz olduğunu kanıtlamak için nehir suyu içti, hastanelik oldu

Hindistan'ın Pencap eyaletinde fıkra gibi bir olay yaşandı. Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için bir bardak su içen eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, hastaneye kaldırıldı.
Kurum: Bırakın millet için hizmet, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler

Kurum: Bırakın millet için hizmet, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark’ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor... Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır… Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler.” dedi.
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