Telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

02.10.2017 17:12:02

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki iş yerindeki cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde elektronik ürünler satılan iki iş yerinden cep telefonu çalındı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri Medeni Baş ve Muhammed Dudak, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlılarının G.U. (29) ve kardeşi İ.U. (20) olduğu belirlendi.

İki araç kiraladıkları tespit edilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven-Tim Büro Amirliği ekiplerince Başaran Mahallesi'nde yakalandı.

G.U'nun hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde G.U'nun çekmecedeki telefonu çalma anı yer alıyor.