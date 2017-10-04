Tekvandoda yıldızlar tatamiye çıkacak

04.10.2017 10:36:56

Yıldız tekvandocular, Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 13'ü erkek 29 sporcu temsil edecek.

8 Ekim Pazar günü sona erecek organizasyonda 42 ülkeden 461 sporcu yer alacak.

Tatamide Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Erkekler: Merdan Çalık (33 kilo), Koray Yiğit Öztürk (37 kilo), Yiğithan Kılıç (41 kilo), Zeynel Fırat Tanrıverdi (41 kilo), Bilal Küskü (45 kilo), Ömer Yasin Orhan (49 kilo), Oğuz Tokgöz (53 kilo), Bedirhan Akdeniz (53 kilo), İbrahim Uğur Kanburoğlu (57 kilo), Gökhan Emre Kesgin (57 kilo), Mert Erdoğan (61 kilo), Talha Enes Kanber (65 kilo), Ali Kirazlı (artı 65 kilo)

Kızlar: Hatice Bengü Dağ (29 kilo), Rümeysa Akar (29 kilo), Nazlı İrem Dinç (33 kilo), Hürü Gökçe Göğebakan (37 kilo), Fatma Eylül Koca (37 kilo), Zehra Altun (41 kilo), İdil Zafer (41 kilo), Şefika Çakal (44 kilo), Işıl Zafer (47 kilo), Esma Nur Ersoy (47 kilo), Beyzanur Malkoç (51 kilo), Ceyda Akagündüz (55 kilo), Ayşe Sıla Kırcaoğlu (55 kilo), Rojin Cumcu (59 kilo), Ayselnur Sağlık (artı 59 kilo), Ekin Su Öner (artı 59 kilo)