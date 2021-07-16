Tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat

Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Kullanılmayan giysi ve tekstil ürünlerinin yanı sıra fabrikalarda üretim sürecinde ortaya çıkan tekstil atıkları, Uşak'taki iki organize sanayi bölgesinde (OSB) 20 bine yakın istihdam, yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik büyüklük ve 75 milyon dolarlık ihracatı bulunan bir sektörü doğurdu.