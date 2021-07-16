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Tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat

Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor. Kullanılmayan giysi ve tekstil ürünlerinin yanı sıra fabrikalarda üretim sürecinde ortaya çıkan tekstil atıkları, Uşak'taki iki organize sanayi bölgesinde (OSB) 20 bine yakın istihdam, yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik büyüklük ve 75 milyon dolarlık ihracatı bulunan bir sektörü doğurdu.

2021-07-16 17:16:15
Gaspçılara izin vermediler, 20 bin dolar ödül aldılar

Gaspçılara izin vermediler, 20 bin dolar ödül aldılar

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Fatih Vezneciler Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki gaspçı döviz bürosunda çalışan iki motosikletli kuryenin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almak istedi. Gaspçılar seyir halinde bulunan iki kuryeyi yolda durdurup yumruklamaya başladı. Ardından gaspçılar, kuryelerin yanında bulunan para dolu çantayı almak istedi. Ancak döviz bürosu çalışanları para dolu çantayı vermek istemedi ve gaspçılara uzun süre direndi. Döviz bürosu çalışanları yedikleri tüm yumruklara rağmen ellerinde bulunan para dolu çantayı bırakmadı. Döviz bürosu çalışanlarının yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. Kalabalık çoğalınca gaspçılar olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası döviz bürosu sahibi çalışanlarını ödüllendirdi ve her birine 10 bin dolar ikramiye verdi.
Uludağ eteklerindeki servet: Yaban mersini

Uludağ eteklerindeki servet: Yaban mersini

Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor. Yurt dışında 'blueberry' olarak bilinen ve dünya genelinde yüksek fiyatlardan satılan yaban mersini, asit oranı yüksek toprak yapısına sahip, 300 ila 600 metre rakımlı bölgelerde yetiştiriliyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde üretilen yaban mersini, yüksek getirisiyle yüzleri güldürüyor.
15 Temmuz zaferi New York sokaklarında...

15 Temmuz zaferi New York sokaklarında...

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini 'Victory of Democracy' (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.
15 Temmuz: F16’ya çatıdan levye fırlatıldığı görüntülenmişti

15 Temmuz: F16’ya çatıdan levye fırlatıldığı görüntülenmişti

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Ankara’da FETÖ’cü pilotlardan birinin kullandığı alçak uçuştaki F-16 savaş uçağına bir vatandaşın çatıya çıkarak elindeki levyeyi fırlatırken görüntülendiği ortaya çıkmıştı
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