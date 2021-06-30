DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu
Pakistan Başbakanı Han: ABD ile barış için partner olabiliriz, savaş için değil
Zoom'a gerçek zamanlı çevrimiçi özelliği geliyor!
2021 Polislere ne kadar zam yapılacak? 2021 Polis temmuz zammı ne kadar (kaç lira)
Bakan Elvan: Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredileri yapılandırılacak
Yazar Mehmet Zeren'in değerli eşi Asiye Zeren vefat etti.
Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir? Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatı ve biyografisi
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de Rusya'yla çalışmaya devam edeceğiz
Çin: ABD dünya düzeninin en büyük yıkıcısı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti
İngiltere'de 5 draje şekeri üst üste koymayı başaran adam Guinness rekoru kırdı
Yunan medyası: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor
Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında nereli?
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ukrayna'dan Putin'in ''tek millet'' açıklamasına tepki

Zoom'a gerçek zamanlı çevrimiçi özelliği geliyor!

Zoom, konferanslar için yepyeni bir özellik ile çok konuşulacak! Video konferans platformu dil engelini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 18:12:56
Zoom'a gerçek zamanlı çevrimiçi özelliği geliyor!

Pandemi “kahramanı” Zoom bir kez daha devrim yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Salgın süreciyle birlikte evden çalışmaya başlayan insanların en sık kullandıkları uygulamalardan biri de Zoom'du. Video konferans platformu, özellikle bu süreçte kendini daha çok geliştirmeye odaklandı. Zira milyonlarca insanın beklentilerine yetişmeye çalışıyor. Son bilgilere göre platform, çok konuşulacak bir özelliği entegre edecek.

Zoom ve Kites dil engelini ortadan kaldıracak

Son iki yıldır büyük bir başarı elde ederek platform, mümkün olduğunca basit ve sorunsuz şekilde çevrim içi toplantıyı herkese ulaştırıyor. Şimdi şirket, çevrim içi iletişimde oyunu değiştirebilecek bir teknolojiye yatırım yaptı. Canlı çeviri girişimi Kites GmbH, henüz açıklanmayan bir ücret karşılığında Zoom tarafından satın alınma yolunda.

Kites, makine çevirisinin geliştirilmesine ve Zoom Cloud toplantılarına entegrasyona yardımcı olacak. İşbirliğinin amacı, farklı dillere sahip insanlar arasındaki dil engelini ortadan kaldırmak. Kites ile Zoom'un yapmak istediği şey ise muhtemelen canlı altyazı şeklinde çeviri yapmak.

3209-20-ftzoomhomethis_156772120_view-revoked

2015 yılında Dr. Alex Waibel ve Dr. Sebastian Stüker‘in kurduğu Kites, on iki kişilik küçük bir ekibe sahip. Ekip, Zoom'un mühendislik departmanıyla birleşecek. Ancak özellikle makine çevirisi üzerinde çalışacaklar.

Zoom Ürün ve Mühendislik Başkanı Velchamy Sankarlingam konu hakkında demeç verdi. Sankarlingam, “Dilcoğrafi konum veya diğer engeller ne olursa olsun, işbirliğini sorunsuz hale getirmek için uyumlu misyonlarımızla Kites'ın etkileyici ekibinin Zoom'a tam olarak uyacağından eminiz.” dedi.

Stüker ve Waibel de işbirliğiyle ilgili olumlu görüşlerini paylaştı: “Kites, dil engellerini yıkma ve diller arası sorunsuz etkileşimi günlük yaşamın bir gerçeği haline getirme misyonuyla ortaya çıktı. Zoom ekibini dünyanın dört bir yanındaki insanları kolayca birbirine bağlama yeteneğinden dolayı uzun süredir takdir ediyoruz. Zoom'un, misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak en iyi ortak olduğunu biliyoruz.”

via: shifdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş