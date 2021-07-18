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TIMETURK / TEKNOLOJİ / TOGG yerli otomobilin montajından ilk görüntüler

TOGG yerli otomobilin montajından ilk görüntüler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.

43 Dakika Önce
2021-07-18 16:39:49
TOGG yerli otomobilin montajından ilk görüntüler

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TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.

TOGG, yerli otomobilin üretiminden ilk görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda “Bizi izlemeye devam edin” ifadeleri kullanıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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