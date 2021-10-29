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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Sosyal ağ Facebook’un yeni adı “Meta” oldu

Sosyal ağ Facebook’un yeni adı “Meta” oldu

Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc.’nin çatı kuruluşunun yeni adı “Meta” olarak değiştirildi. Sosyal ağın kurucusu Mark Zuckerberg, 'Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi' dedi.

21 Dakika Önce
2021-10-29 10:17:53
Sosyal ağ Facebook’un yeni adı “Meta” oldu

Facebook Inc.'nin altındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık “Meta” markası altında konumlandırılacak.

Yeni adı “Meta”yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu da tanıttı. Facebook'un metaverse platformunun adı Horizon oldu. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" dedi.

YENİ EVRENİNİ TANITTI: HORIZON

Facebook Connect 2021 etkinliğinde konuşan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "internetin yeni formu" olarak da nitelendirdiği metaverse platformunlun adı "Horizon" oldu.

Fiziksel dünya ile dijital dünyayı, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ile bir arada deneyimlemeye odaklanan Horizon, Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms gibi platformlardan oluşacak.

Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook'un metaverse'ünde NFT'ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak.
Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.

HİSSELERİ YÜZDE 4 YÜKSELDİ

Facebook'un yeni çatı marka adının duyurulduğu ve metaverse platformu Horizon'ın tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından, şirkeitn ABD Borsalarında işlem gören hisseleri de uçuşa geçti.

Facebook Connect 2021 etkinliği öncesinde 314 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, etkinlikte yapılan duyuruların hemen ardından yüzde 4'lük yükselişle 324 doları aştı.

Kaynak: haberturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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