Monster #WASD 30 Haziran'da başlıyor!: Etkinlikte hangi isimler olacak?

Monster yeni ürün ve iyileştirmelerini paylaşacağı #WASD etkinliği ile birlikte 30 Haziran'da kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ünlü Youtuber ve Twitch platformlarından isimlerde etkinlikte yerlerini alacak. Monster #WASD etkinliği ne zaman? Monster #WASD etkinliğine hangi isimler katılacak? İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok tercih edilen yerli bilgisayar ve oyuncu ekipmanı markası Monster, yeni bir etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Monster #WASD adı verilen etkinlik ilhamı, FPS oyuncularının klavyede en çok kullandığı harflerden alıyor. Bilindiği üzere W-A-S-D harfleri oyuncular için hareket etmek anlamına geliyor.

Peki Monster #WASD etkinliğinde kimler olacak?

30 Haziran TSİ 20.00'da çevrimiçi olarak düzenlenecek olan etkinliğe oyun ve bileşen üreticleri sektörlerinden üst düzey isimler eşlik edecek. Davetli listesinde Kojima Productions Pazarlama Başkanı Jay Boor, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Ürün Direktörü Mark Aevermann, Teknoloji Editörü Mesut Çevik, Mete "EastergamersTV" Özbey, Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Microsoft PC Gaming Direktörü Stephen Broadwell, Ahmet "Jahrein" Sonuç bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, "Monster Notebook olarak, IPSOS araştırmalarına göre ülkemizde oyun bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen ve en çok tercih edilen oyun bilgisayarı markasıyız. Bu başarımızı uluslararası pazara da taşıyoruz ve Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak için geliştirdiğimiz, sektörde daha önce örneği görülmemiş hizmetlerimizle; en iyi donanım konfigürasyonları ve en erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımıza sunduğumuz yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarımız ve oyuncu ekipmanlarımızla Türkiye'de oyun dünyasına yön veriyoruz.

Uluslararası arenada yeni yatırımlarımız olacak

Deneyime ve yeniliği odaklanan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Haziran ayı içinde, uzun süredir heyecanla beklenen yeni ürünlerimizin satışa çıkmasıyla ve ardından altı ay sürecek espor etkinliğimiz Intel Monster Reloaded'ın başlamasıyla birlikte 2021'in ikinci yarısına çok güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada yepyeni yatırımlarımız olacak. Ayrıca oyunculara, teknoloji tutkunlarına ve kreatif içerik üreticilerine destek sunacak heyecan verici projeler başlatıyoruz. Gücünü her zaman kullanıcılarıyla birebir temasta olmaktan alan bir marka olarak tüm bu gelişmeleri yine kullanıcılarımızla doğrudan paylaşacağız. Şu ana kadar Türkiye'de teknoloji ve oyun ekosisteminde bu kadar özenle hazırlanmış böyle bir etkinlik henüz yapılmadı. Her zaman ilkleri ve yenilikleri hayata geçirerek sektörüne yön vermiş bir marka olarak, Monster #WASD'ta da oyun ve teknoloji dünyasının geleceğine ışık tutacağız," dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.