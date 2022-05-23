DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9303 ₺

EURO

17,0589 ₺

ALTIN

949,31 ₺

BİST

2.380,90 ₺

'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Bakü semalarında deneme uçuşları yaptı.

2022-05-23 22:10:05

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'a sayılı günler kala festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall ve çevresi ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ın etkinliğe hazır hale getirilmesi için son çalışmalar yapılıyor.

Hem Bakü Crystal Hall'e hem de çevresinde, Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilecek festival için 120 bin metrekare alana stantlar, çadırlar ve sahneler kuruldu.

Festivalde sergilenecek uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar da alandaki yerlerini aldı. Alana, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ile Karabağ Savaşı'nda başarısını ortaya koyan Bayraktar TB2 SİHA'lar da yerleştirildi.

Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Tuzluca ilçesine bağlı Göktaş köyünde bulunan vadi, yamaçlarında birbirinden farklı yüksekliklerde yüzlerce dik kayayı barındırıyor.
Sokak Ropörtajı Yapan Muhabiri Çileden Çıkaran Vatandaş

Sokak Ropörtajı Yapan Muhabiri Çileden Çıkaran Vatandaş

Kendisine mikrofon uzatılan vatandaş, sorduğu sorulardan dolayı sokak ropörtajı yapan muhabire sert tepki gösterdi.
İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açıldı.
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da

Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da

TEKNOFEST Azerbaycan’da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak iki Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a vardı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş