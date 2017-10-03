Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

03.10.2017 14:16:30

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Tekirdağ merkezli 35 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 93'e yükseldi. Adliyeye çıkarılan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmanın deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, örgütün bilinen haberleşme sistemleri yerine ankesörlü telefonla haberleştikleri belirlenen örgüt üyelerinin adresleri tespit edildi.

Tekirdağ merkezli 35 ilde adresleri tespit edilen aralarında muvazzaf, emekliye ayrılan, istifa eden, ihraç edilenlerin de bulundu subay, astsubay ve uzman çavuş 100 kişiden 93'i gözaltına alındı.

Aranan 7 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Öte yandan, gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi serbest bırakılırken, 1 kişinin de örgütle bağlantısının olmadığı belirlendi.