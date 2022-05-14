DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İnşaat işçisi devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu
Benzin ve LPG'ye zam geliyor
Kader Kılıç Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor?
CHP'den Canan Kaftancıoğlu kararı
Yavuz obüsü göreve hazır
Sıla 'şarkıcı' şarkı sözü | Sıla Şarkıcı dinle | Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler?
Onur Başar Özbozkurt Kimdir? Hayatı ve Kariyeri
Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Harkiv'den çekildi
Ev fiyatları yüzde 100 artınca vatandaşlar o yatırım aracına yöneldi
Mars'ta kapı mı bulundu? Mars'ta gizemli geçit mi var? Mars'ta gizemli kapı görüldü!
'Kanlı Ay' tutulması yarın gerçekleşiyor: Tutulma Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi! Mutluluktan ağlayanlar oldu
İran istihbaratından ''kripto para'' operasyonu! 9 bin banka hesabı bloke edildi
İran'da 9 bin banka hesabı bloke edildi
Akdeniz'de deprem!

Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

2022-05-14 14:59:05

Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu. Ekipler incelenmek üzere sudan numune aldı.

Marmara Denizi kıyıları da akıntı nedeniyle renk değiştirdi.

Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, AA muhabirine, çevredeki derelerde sürekli renk değişimlerinin yaşandığını söyledi.

Aksun, derenin renk değiştirdiğini görünce hemen yetkililere haber verdiklerini ifade ederek, "Bu derede uzun yıllardır kirlilik yaşanıyor. Fabrikaların, sanayi kuruluşlarının yetkililerce daha fazla denetlenmesini istiyoruz. Burada simsiyah, çok kötü bir görüntü ve koku var. Bunun bir fabrikadan kaynaklanan durum olduğunu tahmin ediyoruz. Yetkililer bakıp değerlendirecek. Bu denize biz giriyoruz, denizden çıkan balıkları biz yiyoruz, şimdi bu denize girilmez. Marmara yaşasın diyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Eren Budak da koku üzerine bölgeye geldiklerini dile getirerek, "Dere zaman zaman böyle akıyor. O yüzden bugün de siyah aktığı için denize giremedik. Denizin büyük kısmı da siyaha kaplanmış. Büyük ihtimalle fabrika atığı." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri eylemlerinin 1000'inci günü için destek istedi

Diyarbakır anneleri eylemlerinin 1000'inci günü için destek istedi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişleri 1000'inci gününe yaklaşıyor.
Eğitimci İdris Topçuoğlu, bugünün öğretmenlerinin Mahir İz'i rol model almaları gerektiğini söyledi

Eğitimci İdris Topçuoğlu, bugünün öğretmenlerinin Mahir İz'i rol model almaları gerektiğini söyledi

İdris Topçuoğlu, 'Sınıfını dört duvar arasına hapseden bir öğretmen değil. Mahir İz, okulunun koridorlarında dersler bittikten sonra seminer salonlarında, okul bahçesinde, yazın Boğaz'da, değişik ortamlarda öğrencileriyle birlikte.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi''ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi''ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın düzenlediği 'Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi''nin açılış törenine katılıp sergiyi gezdi.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten girdi maliyetlerini azaltacak ir üretim teşvik paketi bekliyoruz

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Hükümetten girdi maliyetlerini azaltacak ir üretim teşvik paketi bekliyoruz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre fiyatlarının son bir yılda yüzde 300’e varan oranda zamlandığını, mazot fiyatlarının yüzde 239, yem fiyatlarının ise yüzde 130’un üzerinde arttığını aktararak, “Hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz” dedi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş