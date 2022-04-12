Tehdit davasında Reynmen'e beraat kararı

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulması üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından karşılık vermişti. Aktaş paylaşımında "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş, ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu hikayelerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya.