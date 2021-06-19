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Tecrübeli kaptandan 'İstanbul Kanal' yorumu

Uluslararası kaptan İstanbul Kanal'ın gerekliliğini anlatırken geç bile kalındığını ifade etti. Tecrübeli kaptanın yorumu birçok uzman ve siyasinin konuyla ilgili paylaşımlarından daha fazla paylaşım alması dikkat çekti

2021-06-19 10:50:41
Erdoğan: Atmaca Gemisavar Füzesi tam isabet

Erdoğan: Atmaca Gemisavar Füzesi tam isabet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.
Rekor denemesi ölümüne sebep oldu

Rekor denemesi ölümüne sebep oldu

ABD’de 28 yaşında tecrübeli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, 106.98 metrelik akrobasi atlayışı ile dünya rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile rekor mesafeyi atlamak ve Guinness Dünya Rekorları'na 29 Mart 2008 tarihinde Avustralyalı Robbie Maddison'ın kırdığı rekoru kırmak için bir kez daha antrenman yapmak üzere motosikletine binmişti.
Diyarbakır AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 20.55'te Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği molotof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.
Deniz Poyraz’ın babası: 'Deniz, Kürdistan için öldü'

Deniz Poyraz’ın babası: 'Deniz, Kürdistan için öldü'

HDP İl binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz, “Zulme karşı binlerce Deniz var” diye konuştu. PKK yanlısı youtube kanalı Mezopotamya Ajansı’na Kürtçe konuşan baba Poyraz, “Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Mehmet Tunç şehit oldu. Deniz ondan farklı değil. Biz ne kadar yapsak da azdır. Biz bu halka hala borçluyuz. Ne kadar bedel ödesek de halka borcumuz bitmez. Şehit hepimizin şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP’nin başı sağ olsun. Tayyip ve ekibi elinden gelse tüm Kürdistan’a, Suriye’den Irak’a saldıracak. Kürt halkının mücadelesiyle bunu başaramayacaklar.”
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