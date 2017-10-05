TEB'den günde 10 TL'ye 10 bin TL ihtiyaç kredisi

05.10.2017 11:05:45

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını en uygun ve rahat şekilde karşılayabilmeleri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında kredi kullanan TEB müşterileri farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarını, ödeme güçlerine göre farklı vadelerde geri ödeyebiliyor. Örneğin 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan bir müşteri, 48 ay vadede yüzde 1,33 faiz oranı ile günde 10 TL'ye kredisini öderken, dileyen müşteriler ise 3 ay erteleme seçeneğiyle, 2018 yılında ödemelerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Kampanyamız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ertelemeden, kendilerini zora sokmayacak şekilde günlük birikimleriyle kolayca ödeyebilecekleri bir çözüm üretmeyi hedefledik. Müşterilerimize günde 10 TL birikimle ödeyebilecekleri bir ihtiyaç kredisi sunuyoruz. İsteyen müşterilerimiz de üç erteleme imkanından faydalanarak, 2018'de ödemelerine başlayabilir." ifadelerini kullandı.

TEB'den kredi almak isteyenler başvurularını ve kullanımlarını TEB şubelerinden, TEB çağrı merkezinden ve CEPTETEB internet şubesinden gerçekleştirebiliyor.