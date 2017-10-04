TCMB döviz depo ihalesinde teklif 625 milyon dolar

04.10.2017 11:48:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 625 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 625 milyon dolar olurken, ihaleye 625 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25, TL için yüzde 12,25 olarak ilan edilmişti.

