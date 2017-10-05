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TCMB'den döviz depo ihalesi

TCMB'den döviz depo ihalesi
05.10.2017 11:02:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 milyar 250 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25 ve TL için yüzde 12,25 olarak belirlendi.


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