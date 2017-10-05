TCMB'den döviz depo ihalesi
05.10.2017 11:02:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25 ve TL için yüzde 12,25 olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 milyar 250 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25 ve TL için yüzde 12,25 olarak belirlendi.