TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
04.12.2017 15:43:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.22781
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.03483
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|2.3074
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|10.3998
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.0680
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|2.3819
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2050
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.18185
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00029
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.07743
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.28684
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00362
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.4512
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.06092
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.61582
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.50196
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00329
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.03782
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01178
|QAR
|KATAR RIYALİ
|1.0772
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01487
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.07554
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|0.96556
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.21064
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.22107
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00048
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.2124
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.1071
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|2.9094
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00761
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.12029
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.1222
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.14408
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|5.5326
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.1240
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|2.6934