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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
04.12.2017 15:43:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.22781
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.03483
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.3074
BHD BAHREYN DİNARI 10.3998
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.0680
BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.3819
BRL BREZİLYA REALİ 1.2050
CZK ÇEK KORUNASI 0.18185
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00029
PHP FİLİPİN PESOSU 0.07743
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.28684
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00362
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.4512
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06092
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.61582
HKD HONG KONG DOLARI 0.50196
IQD IRAK DİNARI 0.00329
ISK İZLANDA KRONU 0.03782
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01178
QAR KATAR RIYALİ 1.0772
HUF MACAR FORİNTİ 0.01487
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.07554
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 0.96556
MXN MEKSİKA PESOSU 0.21064
EGP MISIR LİRASI 0.22107
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00048
PEN PERU YENİ SOLU 1.2124
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.1071
SGD SİNGAPUR DOLARI 2.9094
SYP SURİYE LİRASI 0.00761
THB TAYLAND BAHTI 0.12029
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.1222
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.14408
JOD ÜRDÜN DİNARI 5.5326
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.1240
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 2.6934



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