TBMM Genel Kurulu

04.10.2017 17:55:22

TBMM Genel Kurulunda, CHP Grubunun, "yüksek oranlı vergi artışlarının hangi açıkları kapatmak için kullanılacağı ve ekonomideki bozulmanın nedenlerinin" araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Partisinin önerisi hakkında söz alan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, kalkınmadan, gerçek bir büyümeden ve istihdamdan uzun süredir söz etmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Böke, şöyle devam etti:

"Üretmeye değil, birilerini beslemeye dayanan bir saray rant ekonomisi var ve 'hazıra dağ dayanmaz' misali, doğal olarak bütçe dengeleri de bozuluyor. Peki, bu durum nasıl ortaya çıktı? Ekonomi yönetilmiyor. Zaten buradan açıkça görüyoruz. Uygulanan ekonomi politikaları palyatif tedbirlerin ötesine geçmiyor. Şimdi, bir kez daha saray, kendi yarattığı bu ekonomik maliyetleri kendi üzerine almak yerine yine 80 milyonun sırtına yüklüyor.

Yani iki önemli mesele var: Bir tanesi, saray rejimi, demokrasiyi ve hukuku yok ettikçe ekonomi çöküyor. İkincisi, ekonomi çökerken açık bir sınıfsal siyasi tercih yapılıyor ve kısıtlı kaynaklar emekçinin cebinden alınıyor, yandaş sermayenin cebine konuyor."

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "sarayın rejimi", "sarayın ekonomisi" demenin öncelikle bu milletin oylarıyla seçilen bir Cumhurbaşkanının çalışma ofisine ve dolayısıyla bu millete hakaret anlamına geldiğini söyledi.

CHP sıralarından "masrafı ne kadar" denilmesi üzerine Turan, "Sarayın masrafı bir vekilinizin telefonu kadar değil. Yapmayın bunu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ofisi var. Cumhurbaşkanımız bugün var, yarın başkası gelir. O ofisler, makamlar bu milletin ofisleri, makamlarıdır. Bu ülkenin büyümesinden niye rahatsız oluyorsunuz? Bu 'saray' dilinden, 'rejim' ifadelerinden vazgeçin." diye karşılık verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, enflasyonun yüksek ve ciddi bir sıkıntı olduğunu dile getirerek, "Enflasyonun tekrar iki basamaklı olması Türkiye'nin 15 yıllık mücadelesine zarar veriyor. 15 yıllık kazanımları kaybetmemek lazım." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, her yıl Orta Vadeli Programın açıklandığını, ancak yıllardır bu programların "dikiş tutmadığını" ileri sürdü.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise AK Parti'nin 15 yılda bütçeyi 650 milyar lira seviyesine getirdiğini anımsatarak, "Araştırma önergesinde 'kaynağın nereye harcanacağı' soruluyor. Savunma sanayi giderlerine harcanacak. Türkiye füze, kendi milli piyade tüfeğinin fişeğini dahi üretmezken bugün kendi silahlarını, savunma mekanizmalarını oluşturur hale gelmiştir." dedi.

Ülkenin şartları ne gerektiriyorsa onun yapılacağını dile getiren Şahin, "Vergi dilimleri artırılması gerekiyorsa artırılır, düşürülmesi gerekiyorsa düşürülür. Bunun için istikrar ve irade gerekir. Çok şükür şu anda bu iradeyi gösterecek güçlü bir iktidarımız var. MTV'den alınacak verginin kullanılacağı kaynak bellidir ve buraya kullanılacaktır." ifadesini kullandı.

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.



