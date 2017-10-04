TBMM Genel Kurulu

04.10.2017 16:54:24

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, "DBP'li belediyelere atanan kayyumların uygulamalarıyla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

Önerge üzerinde söz alan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Eylül 2016'dan bugüne 94 belediyeye kayyum atandığını söyledi.

"Biz bu iş ve işlemlerin yanlış olduğunu ifade ederken, iktidar vekilleri bir gün sıranın AKP'li belediyelere geleceğini düşünmemişti." diyen Yıldrırım, "Son bir haftadır hazin bir şekilde izlediğimiz üzere hızını alamayan siyasi iktidar, kendi belediyelerine de kayyum atama süreçlerini başlatmıştır. Bugün AKP'li belediyeler zorla istifa ettirilmekte, AKP Genel Başkanı'nın göz zevkine ve çıkarlarına göre hareket edebilecek olan kayyumlar atanmaktadır." iddiasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "DBP'li belediyelere atanan kayyumları konuşacağız ama İstanbul Belediyesine atanan kayyumu da konuşmak lazım." dedi.

- "Hukuka mevzuata uygun seçim"

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İstanbul'da kıymetli belediye başkanımızın istifasından sonra hukuka, mevzuata uygun bir seçim yapılmıştır. Dolayısıyla bu süreci kayyum olarak nitelendirmek bu müesseseye haksızlık yapmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, belediyelerin, kentlerin ve kentlilerin asli yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişilikleri olduğunu belirterek, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için seçilen bazı belediye başkanlarının, halkın bu hizmetlerini karşılamak yerine terör örgütlerine destek olduklarını söyledi.

- "Belediyelerin FETÖ'ye aktardığı kaynaklar"

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, terör örgütleriyle kurdukları irtibattan dolayı belediyelere kayum atamasının yapıldığını dile getirdi.

"Diğer terör örgütleriyle irtibat kuran belediye başkanlarına da aynısının yapılmasını bekleriz." diyen Erdoğan, "Çünkü 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunda da ben partinin oradaki üyesi olarak bunu çokça ifade ettim. Komisyonun en eksik kaldığı noktalardan birisi ciddi kaynaklar kullanan belediyelerin FETÖ'ye aktardığı kaynaklar ve kullandırdığı kadrolar konusunun yeteri kadar incelenmemesiydi." ifadelerini kullandı.

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- "Olumlu kanaatimiz nedeniyle geri çekiyoruz"

Öte yandan MHP Grubu, Aydın'da jeotermal santrallerin çevreye etkisinin araştırılması için verdiği önergenin bugün ele alınmasına ilişkin önerisini geri çekti.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Bepboylu, konuyla ilgili, "AK Parti'nin bu konuyu grubu içinde gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından gündeme alınarak kabulü noktasında olumlu bir karara ulaşacağına dair kanaatimizin oluşması sebebiyle şimdilik geri çekiyoruz." açıklamasını yaptı.