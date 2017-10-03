TBMM Genel Kurulu

03.10.2017 21:46:04

TBMM Genel Kurulunda, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu görüşüldü.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önerge sahibi olarak yaptığı konuşmada, üyesi olduğu komisyon çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında büyük bir özenle ve özveriyle takip ettiklerini söyledi.

Toplantılara verdikleri katkının komisyon raporuna yansımadığını öne süren Hürriyet, "Komisyon çalışmaları kapsamında alınan birçok karar, AKP'nin çoğunluk sayısına dayalı olarak, muhalefet partisi üyelerinin görüşü alınmadan hayata geçirildi. Kısacası, uzlaşma ve iş birliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmediğini üzülerek söylemek zorundayız." dedi.

Hürriyet, görüşlerin özgürce ifade edilemediği ve buna olanak sağlanmadığı komisyon toplantılarının sağlıklı sonuçlar üretemeyeceğini kaydetti.

- "Bizi bu alanlardan asla dışlayamayacaklar"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da partilerine üye 4. kadının milletvekiliğinin düşürüldüğünü söyledi.

Bu durumla AK Parti'nin kadın düşmanlığının daha da net görüldüğünü öne süren Beştaş, "Kadına düşmanlık bununla sınırlı değil. Daha dün Hatun ananın cenazesini Ankara'da gömdürmediler. Yüzlerce kadın eğitim merkezi iktidar eliyle kapatıldı. Bizi bu alanlardan asla dışlayamayacaklar. Bizler evden, işten, tarladan, fabrikadan geliyoruz. Bizi Meclisten atabilirsiniz ama vekilliğimizi düşüremezsiniz." diye konuştu.



- "Aile danışmanlığında liyakat önemli"

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da komisyonun amacının boşanmaları tamamen bitirmek değil, önlem ve koruma mekanizmalarını geliştirmek olduğunu söyledi.

Komisyonda verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Depboylu, konunun değişik bileşenleriyle ele alındığını belirtti.

Ailenin korunmasının devletin görevleri arasında olduğunu hatırlatan Depboylu, ancak buna yönelik çalışmaların eksik tarafları bulunduğunu kaydetti.

Depboylu, aile danışmanı unvanının verilmesi ve aile danışma merkezi açılması konusunda hassasiyet gösterilmesi, liyakat ve uzmanlık aranması gerektiğini de vurguladı. Kısa süreli sertifika programlarıyla bu unvanların verilmesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Depboylu, uzman olmayan kişilerin telafisi mümkün olmayan hatalara yol açabileceğini söyledi.

Kadın ve çocuklara şiddet uygulayanlara, istismar suçunda bulunanlara verilen cezaların caydırıcı olmasının önemine işaret eden Depboylu, bu cezalarda hiçbir sebeple indirim yapılmaması, şiddet uygulayan kişilerin rehabilitasyon ve tedavisinin de mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

- "Aile kurumunun kuru kuruya yüceltilmesinin belgesi"

HDP Grubu adına konuşan Şırnak Milletvekili Aycan İrmez de önemli bir konuyu ele alan komisyon raporunun, yaklaşık 1,5 yıl sonra Genel Kurul gündemine gelmesini eleştirdi.

Komisyon çalışmalarında sivil toplum örgütlerinin geniş katılımına izin verilmediğini savunan İrmez, bunun tekçi, ataerkil ve antidemokratik uygulamaların bir yansıması olduğunu iddia etti.

HDP olarak rapora şerh koyduklarını hatırlatan İrmez, "Bu rapor içeriği ve çarpık yanları sorgulanmaksızın aile kurumunun kuru kuruya yüceltilmesinin bir belgesi niteliğindedir." dedi.

- "Kadını ikinci sınıf sayan zihniyetle yüzleşilmeli"

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında, kimsenin mutsuz olmak için evlenmediğini, boşanmanın travmatik bir süreç olduğunu, bu sürecin neden göze alındığının mutlaka irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Boşanmaların, toplumsal bir sorun olmaktan çok toplumsal sorunların bir sonucu olduğunu dile getiren Yüceer, "Boşanmaların artmasını bir sorun olarak ortaya koyuyorsak, ekonomik ve sosyal tüm sorunları açık olarak tartışmamız gerekir." diye konuştu.

Bütün sorunların çözümünün sadece ailenin kutsallığının vurgulanmasıyla çözümlenemeyeceğini belirten Yüceer, kadını ikinci sınıf sayan zihniyetle yüzleşilmesini istedi.

İçişleri Komisyonu gündemindeki Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alan müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi de eleştiren Yüceer, bunun çocuk yaşta evlilikleri artıracağını, kadınların hayatını daha da zorlaştıracağını savundu.

- "Aile canlı bir sistemdir, her ailenin farklı bir yapısı vardır"

AK Parti Grubu adına ise Komisyona da başkanlık eden Düzce Milletvekili Ayşe Keşir söz aldı.

Keşir, 30 yılı aşkın süredir alanda çalışan birisi olarak kadın ya da çocuk haklarını savunmakla aile bütünlüğünü savunmanın birbirinin alternatifi olmadığını ifade ederek, "Komisyon çalışmaları kapsamında aile birliğinin korunması ve boşanma olaylarını, aile kurumunu oluşturan tüm unsurları bütüncül olarak ele aldık. Ailenin her bir üyesinin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri bu çalışmalar kapsamında yer almaktadır. 19 araştırma inceleme toplantısı yapıldı. Farklı bölgelerde 9 il ziyareti 2 yurt dışı programıyla 4 ülke ziyareti gerçekleştirilerek yerinde inceleme yapılmıştır. Tüm bu toplantılarda 500'ü aşkın kişi ve kurum dinlendi." açıklamalarında bulundu.

Güçlü bir ailede, aile bireylerinin sorunun çözümü için katkı sağladığının gözlemlendiğini vurgulayan Keşir, yapılan çalışmada karşılarına en çok, iletişim sorunu yaşayan bireylerin çıktığını dile getirdi.

Keşir, "Aile canlı bir sistemdir, her ailenin farklı bir yapısı vardır. Kendimiz için istediğimizi diğerimiz için istemediğimiz sürece asla aile olamayız. Araya yollar, şehirler girse de ayrı olmamaktır aile olmak." dedi.

- "İletişim ve problem çözme konusunda eksiklikler mevcut"

Rapora ilişkin şahsı adına söz alan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de ailenin tüm toplumlar için vazgeçilmez yaşam ünitesi olduğunu söyledi.

Sabrı, sorumluluğu, özveriyi aileden öğrendiklerini vurgulayan Özçelik, "Her ailenin yapısının detaylı incelendiğinde parmak izi gibi ayrı olduğunu görmekteyiz. Üretilen sosyal politikalarda aile bireylerinin daha fazla bir arada olmalarını sağlayacak unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. İletişim ve problem çözme konusunda eksiklikler mevcuttur. Eşlerin problem çözme yetersizliği de karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesidir. Aile içi stresin azaltılması önemlidir." diye konuştu.



Raporun üzerindeki genel görüşmenin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



