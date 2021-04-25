TBMM Başkanı Şentop, ASALA terör örgütünce katledilen diplomatların kabirlerini ziyaret etti

Prof. Dr. Esad Coşan'ın bir Ermeni ile diyaloğu

Prof. Dr. Esad Coşan, bir sohbet kaydında Kuveyt'te karşılaştığı Ermeni ile arasında geçen diyaloğu anlatıyor.. Prof. Dr. Coşan, 2001 yılında Avustralya'da bir cami açılışına katılmak üzere yolda geçirdiği kaza sonucu vefat etmişti.