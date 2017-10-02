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TBF'den basketbol takımlarına yayın müjdesi

TBF Üst Yöneticisi Onan:- 'Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde her hafta oynanacak 8 karşılaşmanın tamamı naklen yayınlanacak. Federasyon olarak dikkatli bir planlama yaparak, maçların tarih ve saatlerinin birbirleriyle çakışmamasına özen göstereceğiz'

TBF'den basketbol takımlarına yayın müjdesi
02.10.2017 16:59:18
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak karşılaşmaların tamamının televizyondan naklen yayınlanacağını belirtti.

Ömer Onan, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde her hafta oynanacak 8 karşılaşmanın tamamı naklen yayınlanacak. Federasyon olarak dikkatli bir planlama yaparak, maçların tarih ve saatlerinin birbirleriyle çakışmamasına özen göstereceğiz. Bu konuda Digiturk CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly bize büyük yakınlık gösterirken, konuyla da yakından ilgilendi. Sayın Al-Obaidly'e ilgisi ve desteğinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ligde oynanacak tüm maçların beIN Sports'tan yayınlanması sayesinde tüm takımların sponsor ve pazarlama çalışmalarını daha rahat şekilde yürüteceğine inanındığını aktaran Onan, "Geride bıraktığımız sezonlarda sadece belli takımların karşılaşmalarının yayınlanması nedeniyle özellikle bazı ekiplerimiz sponsor ve finansal destek bulmakta zorlanıyordu. Ancak bu planlama ile tüm takımlarımızın maçları yayınlanacak ve basketbolseverler de karşılaşmaların tamamını canlı olarak izleyebilecek." şeklinde görüş belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde mücadele eden 12 takımın Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Onan, şunları kaydetti:

"Her ne kadar bu durum yayınlarda bazı zorluklar getirecek olsa da planlama konusunda altından kalkacağımıza inanıyoruz. Salonlarda yayın sisteminin yer alacak olması nedeniyle de karşılaşmalarda hakemlerimiz, maç sırasında pozisyonları tekrar izleme imkanından yararlanabilecek. Bu sayede Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlarımız arasında hiçbir haksızlık olmayacak."

Ömer Onan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde daha fazla maçın yayınlanması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise geçtiğimiz yıl haftada iki maçımız yayınlanıyordu. Yeni sezondaki yayınlar konusunda TRT Spor Kanal Koordinatörü Sayın Mehmet Buğra Şahin ile görüşmelerimiz sürüyor. Kendisiyle yapmış olduğumuz ilk görüşmeler çok olumlu şekilde tamamlandı. Kadınlar ligimizde de daha fazla maçın yayınlanması konusunda girişimlerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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