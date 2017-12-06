Tayvan'da en uzun gökkuşağı rekoru

06.12.2017 09:45:20

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tayvan'da 9 saat boyunca izlenebilen gökkuşağı rekor kırdı.Çin Kültür Üniversitesi profesörleri ve öğrencileri, Tayvan'ın başkenti Taipei'nin dağlarında geçtiğimiz günlerde insanlığın bildiği en uzun süreli gökkuşağına şahit oldu. Tayvan'ın kuzeyinde ortaya çıkan gökkuşağı tam 8 saat 58 dakika sürerek dünyadaki en uzun ömürlü gökkuşağı rekorunu kırdı. Doğa olayı geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.57-15.55 arasında gerçekleşti. Böylece İngiltere'nin Yorkshire kentinde 14 Mart 1994'te kaydedilen 6 saat süreli gökkuşağı rekoru da kırılmış oldu.