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Tavşankanı çayın dünyaca ünlü ustası!

Balat'taki Leblebiciler Sokağı'nda çay ocağı işleten 74 yaşındaki Mehmet Kılıç, demlediği tavşankanı çayıyla 34 yıldır aynı işi yapıyor. 2019'da Güney Koreli gazetecilere Türk çayının özelliklerini anlattıktan sonra şöhreti dünyaya yayılan Kılıç, 'Güney Koreliler geldi buraya çekim yaptılar, onlara da nasıl çay yaptığımı anlattım. Her sene ziyaretime gelirler. Gelen de hemen bir bardak çay içip gitmez, dört kişiye 36 bardak çay vermiş adamım ben. Çayım süperdir, müşterilerim Balat'a geldiği zaman beni mutlaka bulur ve çayımı içerler. Kazanımda su arıtma cihazı vardır, bu nedenle hiçbir zaman kireç oluşmaz. Bunun yanı sıra çayı soğuk su ile demler ve kazanın üzerine koyarım. Aşağıdan buhar vurdukça, çay da kendiliğinden demlenir. Esas çay odur. Çaycılık baba mesleğim. Ordu'nun Ulubey kazasında babamın kahvehanesi vardı. 12 yaşından beri bu işin içindeyim ama eski çayları da şimdi bulamazsınız çünkü eskiden çay da kahve de daha lezzetliydi, şimdi bulabilir misiniz?

2021-06-04 14:27:40
Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.
İlk kadın astsubay göreve hazır!

İlk kadın astsubay göreve hazır!

Yerleşim birimlerindeki terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay göreve hazır
Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda yoğun çalışma

Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda yoğun çalışma

Diyarbakır Bingöl kara yolunun 50. kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor. Yenişehir-1 kuyusunun 1870 metre derinlikte olduğunu dile getiren Vali Münir Karaloğlu, '2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken şu anda bu kuyuyla 14 bin 700 varile çıkmış durumda. Özel sektör ile baktığımızda Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var.' dedi.
İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın

İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın

İran'da Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.
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