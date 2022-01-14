Tavşan kardan adamın burnunu yedi

Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü arasında ''Abdülhamit'' tartışması

1995'in Aralık ayında Ertuğrul Kürkçü, Bülent Uluer ve Doğu Perinçek 32. Gün’de Mehmet Ali Birand’ın konuklarıydı. Televizyon tarihinin belki de en unutulmaz tartışması bu programda yaşandı.