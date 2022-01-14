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Tavşan kardan adamın burnunu yedi

Hayvanlar aleminden bir renkli görüntü daha kaydedildi. Görüntülerde yer alan sempatik tavşamn kardan aadamın burnuna takılan havucu yiyor

2022-01-14 23:06:28
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.
Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.
Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü arasında ''Abdülhamit'' tartışması

Doğu Perinçek ile Ertuğrul Kürkçü arasında ''Abdülhamit'' tartışması

1995'in Aralık ayında Ertuğrul Kürkçü, Bülent Uluer ve Doğu Perinçek 32. Gün’de Mehmet Ali Birand’ın konuklarıydı. Televizyon tarihinin belki de en unutulmaz tartışması bu programda yaşandı.
Van Valiliği'nden, karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden, karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama

Van Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yüzlerce kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin Van sınırları içinde değil, İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
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