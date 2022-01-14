Tavşan kardan adamın burnunu yedi
Hayvanlar aleminden bir renkli görüntü daha kaydedildi. Görüntülerde yer alan sempatik tavşamn kardan aadamın burnuna takılan havucu yiyor
Hayvanlar aleminden bir renkli görüntü daha kaydedildi. Görüntülerde yer alan sempatik tavşamn kardan aadamın burnuna takılan havucu yiyor
Van Valiliği'nden, karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama
Van Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yüzlerce kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin Van sınırları içinde değil, İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği belirtildi.